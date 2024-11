Progetto FAMI – 250 IN.TRA.: primo modulo formativo

TRAPANI – In data odierna, nell’ambito del progetto FAMI capacity building 250 “IN.TRA: interventi di potenziamento della governance dei servizi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi nella provincia di Trapani”, si è tenuto presso la Prefettura di Trapani il secondo modulo formativo inerente la procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, necessario da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per riacquistare o mantenere l’unità familiare.

L’incontro, condotto dal personale afferente all’Area IV – tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione, ha registrato una significativa partecipazione da parte dei referenti degli Uffici comunali preposti, nonché dei CAF e patronati della provincia.

Il percorso formativo intrapreso, proseguirà martedì 19 novembre, affrontando le tematiche connesse al procedimento amministrativo ed i relativi adempimenti finalizzati alla concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.