Progetto FAMI – 250 IN.TRA. – quarto modulo formativo

TRAPANI – In data odierna (25 novembre) si è tenuto il quarto ed ultimo modulo formativo inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Trapani, indirizzato al personale degli Uffici comunali preposti, nonché dei CAF e patronati della provincia.

Gli incontri curati dal personale dell’Area IV – tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione ed hanno registrato una partecipazione complessiva di 90 uditori in presenza, e 190 utenti in videoconferenza.

Al termine delle attività è stato inviato ai partecipanti un questionario di gradimento, utilizzato per verificare la rispondenza tra obiettivi iniziali e risultati acquisiti al termine degli eventi formativi, e quindi programmare iniziative sempre più in linea con le istanze degli interessati.

Il percorso formativo oggi concluso, è stato realizzato nell’ambito del progetto FAMI capacity building 250 “IN.TRA: interventi di potenziamento della governance dei servizi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi nella provincia di Trapani”, che per 36 mesi interverrà su 3 livelli operativi:

• potenziamento dei servizi della Prefettura di Trapani rivolti ai cittadini di Paesi Terzi;

• formazione e potenziamento delle competenze del personale di questo ufficio e degli stakeholder territoriali;

• rafforzamento della governance territoriale del fenomeno migratorio e del lavoro di rete, potenziando la capacità dei servizi di rilevare le vulnerabilità.