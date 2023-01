Progetto “Insieme si puo'” per la ripresa dell’attivita’ del Convitto per audiofonolesi

MARSALA – Il progetto “Insieme si può” presentato oggi (13 gennaio) per la ripresa dell’attività del Convitto per studenti audiofonolesi di Marsala è un bellissimo esempio di sinergia istituzionale a diversi livelli oltre le appartenenze politiche ed è il segno dell’attenzione del Governo Schifani, ed in particolare dell’Assessore Turano, per le esigenze del nostro territorio. […]

Grazie al contributo della Regione potranno infatti riprendere le attività per i nostri studenti con disabilità, in un quadro di collaborazione che coinvolge anche l’Istituto “G. Grassa” di Mazara del Vallo e tanti soggetti del territorio che saranno protagonisti di attività di vario tipo anche al di fuori del contesto scolastico formale.

Occorre adesso che tutti gli attori coinvolti, dal Comune alla Regione, se necessario con il supporto dell’attività legislativa dell’ARS, individuino strumenti e risorse perché le attività possano proseguire in modo continuo coinvolgendo anche le famiglie degli studenti ed il territorio. Anche per questo, fa piacere che il consiglio comunale di Marsala, su proposta del gruppo “Noi Marsalesi” guidato dal consigliere Flavio Coppola, abbia votato all’unanimità la mozione che ha posto

all’attenzione dell’amministrazione le criticità del Convitto audiofonolesi”.

Lo ha dichiarato Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS, in merito al progetto “Insieme si può” presentato oggi a Marsala per il riavvio delle attività del Convitto per audiofonolesi.