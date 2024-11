PROposta #05WiFi gratuito per residenti e turisti

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – La connettività alla rete internet è ormai diventata un’esigenza per tutti. C’è chi naviga per lavoro, per esigenze di studio o semplicemente per svago: in tutti i casi l’accesso alla rete è irrinunciabile.

“Esistono diversi strumenti che consentirebbero ai Comuni di fornire tale servizio alla collettività – ha evidenziato il gruppo Pro Castellammare in una lettera al sindaco – , uno di questi è “WiFi Italia”, il progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che permette ai cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice con una APP alla rete WiFi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

La realizzazione degli hotspot sarebbe addirittura gratuita, il Comune fornirebbe soltanto l’alimentazione elettrica per far funzionare gli apparati.

PROponiamo dunque che si prenda seriamente in considerazione la realizzazione a costo (quasi)zero di tale importante infrastruttura che, tra l’altro, potrebbe fungere da trampolino di lancio per promuovere la nostra cittadina come location ideale per i “nomadi digitali”, soggetti che lavorano in smart working e pertanto decidono di vivere per lunghi periodi in città sempre diverse. Si tratta dunque di una tipologia di “ospiti” diversa dal turista tradizionale che creerebbe un importante indotto nell’economia locale, soprattutto nei periodi di bassa stagione”.