Proseguono i controlli a tappeto sulla citta’ di Marsala. Ancora denunce e sequestri di ciclomotori

MARSALA – Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio nella città di Marsala ad opera dei Carabinieri della locale Compagnia di Marsala e dei reparti di specialità dell’Arma.

All’esito dell’attività, che ha visto il concorso di militari del Reggimento Carabinieri Sicilia con posti di blocco lungo le principali arterie della città, i militari hanno:

denunciato un 35enne di nazionalità straniera quale presunto autore di una rapina perpetrata nei pressi di un supermercato ai danni di un connazionale al quale, mediante violenza, asportava il portafoglio che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato poi rinvenuto e riconsegnato;

denunciato un 18enne per furto e ricettazione poiché trovato in possesso di due ciclomotori – restituiti ai legittimi proprietari – risultati proventi di furto nei giorni scorsi;

sanzionato amministrativamente 4 persone (per un importo di circa 25.000 €) sorprese alla guida dei rispettivi veicoli (2 autoveicoli e 2 ciclomotori, sottoposti a sequestro) prive di patente e di copertura assicurativa;

sottoposto a controllo gli esercizi commerciali e i circoli ricreativi di Contrada Strasatti recuperando nr. 19 ciclomotori sprovvisti dei requisiti per la circolazione. Gli stessi sono stati affidati alla locale Polizia Municipale quali “rifiuti speciali” da avviare allo smaltimento.