Proseguono i controlli alla movida: i Carabinieri denunciano 4 persone

MARSALA – Durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi maggiormente interessati dalla movida, soprattutto nel centro storico della città.

Le diversificate attività svolte dai Carabinieri hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 4 persone che sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per varie ipotesi di reato.

In particolare, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne per violazione della misura del Divieto di Accesso in Aree Urbane (DACUR), poiché avrebbe continuato a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e un 30enne per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, cui era stato precedentemente sottoposto per presunti maltrattamenti in famiglia.

Inoltre, durante i controlli alla circolazione stradale, è stato deferito un 20enne, sorpreso nuovamente alla guida di un veicolo senza patente, nonché un 32enne, in possesso di un coltello di genere vietato della lunghezza di circa 15 cm.

All’esito del servizio, sono state segnalate 4 persone alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro di complessivi 2 gr di cocaina e 2 di marijuana.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi