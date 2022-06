Prossimo week end con “#4CANTI – TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – L’associazione Cambiamenti di Castellammare del Golfo, ha organizzato un evento per il prossimo weekend (18 e 19 giugno) denominato “#4CANTI – TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”, che ha come principale obiettivo quello di offrire alla cittadinanza occasioni di incontro e di confronto su tematiche di rilevante interesse socio-economico, quali SVILUPPO ECONOMICO […]

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – L’associazione Cambiamenti di Castellammare del Golfo, ha organizzato un evento per il prossimo weekend (18 e 19 giugno) denominato “#4CANTI – TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”, che ha come principale obiettivo quello di offrire alla cittadinanza occasioni di incontro e di confronto su tematiche di rilevante interesse socio-economico, quali SVILUPPO ECONOMICO LEGATO AL TURISMO e VIABILITA’ E QUALITA’ DELLA VITA, mediante la realizzazione di due AGORA’ partecipate tanto da esperti del settore e amministratori che dai cittadini, quindi uno “spazio libero” all’interno del quale far transitare idee e progetti e realizzare l’anello di congiunzione tra passato, presente e futuro.

La manifestazione, che si svolgerà interamente nelle vie del centro di Castellammare del Golfo, sarà espressione della collaborazione con le altre associazioni del territorio, poiché durante il weekend si succederanno mostre, attività di sensibilizzazione e laboratori.

Si riporta il programma di seguito e si allega alla presente il programma e la locandina.

PROGRAMMA

Sabato 18 giugno

ore 11.30: APERTURA DELLE “DUE GIORNATE” e SALUTI presso SALA DEL CINQUECENTENARIO

ore 12.00 COMMEMORAZIONE e apertura MOSTRA IN MEMORIA DI GASPARE PALMERI, VITTIMA DI MAFIA, a cura dell’Ass. CASTELLO LIBERO presso SALA DEL CINQUECENTENARIO

ore 17.30: Agorà di confronto “SVILUPPO ECONONOMICO È TURISMO” presso TEATRO ANTON ROCCO GUADAGNO

INTRODUCE E MODERA: AVV. GIADA LUPO

RELATORI:

v DOTT. PAOLO SALERNO- il turismo in provincia di Trapani analisi e prospettive, al di fuori dei campanilismi

v DOTT.SA ANDREANA PATTI – “West Sicily 2034” e nuova politica di coesione

v DOTT. LIBORIO FURCO – Turismo relazione integrato

ore 22.00: INTRATTENIMENTO MUSICALE con il gruppo BABEL TOWER presso VILLA COMUNALE “REGINA MARGHERITA”

Domenica 19 giugno

ore 10.30: Agorà di confronto “VIVIBILITA’ E QUALITA’ DELLA VITA” presso TEATRO ANTON ROCCO GUADAGNO

INTRODUCE E MODERA: ING. FRANCESCO CRINELLI

RELATORI:

v DOTT.SA CATERINA BORRUSO – La programmazione territoriale e la sostenibilità come strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

v PROF. ARCH. GIANLUCA BURGIO – Relazioni infrastrutturali e sistemi ecologici dell’ambiente costruito

v DOTT. GINO PITO’ -Pianificazione del clima acustico e qualità della vita

ore 17.00: “IL TEATRINO DEI GBV – il laboratorio delle marionette” , momento dedicato ai più piccoli, a cura dell’Associazione Genitori di Buona Volontà presso VILLA COMUNALE “REGINA MARGHERITA”

ore 18.30 CHIUSURA LAVORI E APERITIVO A SEGUIRE presso SALA DEL CINQUECENTENARIO

ATTIVITA’ PERMANENTI

Mostra fotografica sulla storia e sulla bellezza di Castellammare del Golfo

A cura della SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO presso locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso presso la zona pedonale del Corso Garibaldi

Mostra di pannelli narrativi in memoria di Gaspare Palmeri, vittima innocente di mafia

A cura dell’Associazione CASTELLO LIBERO presso la Sala del Cinquecentenario

Attività di prevenzione del tumore alla mammella ed esposizione lavori realizzati in occasione del progetto “VITA”

A cura dell’Associazione AMICI DELLA SALUTE presso Corso B. Mattarella

Esposizione lavori realizzati con l’antica arte dell’uncinetto

A cura dell’Associazione UNITE DA UN FILO presso Corso B. Mattarella