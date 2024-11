Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise di prevenzione della violenza contro le donne

TRAPANI – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso la Prefettura di Trapani, il prossimo 28 novembre verrà siglato un protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise di prevenzione.

L’accordo nasce da una sinergia interistituzionale realizzata sul territorio e sarà sottoscritto col Prefetto Daniela Lupo, dai rappresentanti del Tribunale, della Procura della Repubblica, dell’A.S.P., dell’Ufficio Scolastico Provinciale, delle Autorità civili e religiose, delle FF.OO, della Banca d’Italia di Palermo, delle Associazioni di categoria, unitamente alle Associazioni e ai Centri antiviolenza operanti nel territorio di Trapani.

L’iniziativa contempla una serie di impegni, in linea con i protocolli d’intesa già sottoscritti dai soggetti firmatari, finalizzati a favorire – tra le altre – iniziative di formazione e informazione sugli strumenti pubblici e privati disponibili a sostegno dei diritti delle donne e della parità di genere e a supporto della consapevolezza delle donne per l’autonomia lavorativa, economica, finanziaria.