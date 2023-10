Protocollo d’intesa tra Csr, Lisola onlus e Aca Sicilia per fornire servizi e informazioni alle persone disabili, alle famiglie, a insegnanti, studenti e professionisti

TRAPANI – Protocollo d’intesa per l’istituzione di sportelli informativi nei Centri di riabilitazione del CSR per facilitare le informazioni sul diritto al lavoro, alla salute, alla socializzazione e all’integrazione.

Un protocollo d’intesa che mira a istituire in tutta la Sicilia degli sportelli informativi a supporto delle persone fragili e di chi si prende cura di loro, in primo luogo le famiglie, ma anche insegnanti, Assistenti alla comunicazione, operatori del pubblico e del privato sociale.

L’iniziativa vede coinvolti il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, l’associazione Lisola Onlus e ACA Sicilia, associazione di categoria degli Asacom (Assistenti all’autonomia e alla comunicazione) e delle famiglie di soggetti fragili.

Il progetto verrà realizzato con il coinvolgimento diretto dei 19 centri di riabilitazione del CSR, che opera su sei province siciliane e assiste ogni anno circa 6.500 persone con disabilità di ogni età, in convenzione con il Servizio sanitario.

In provincia di Trapani il CSR è presente con cinque Centri riabilitativi, ad Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco e Salemi.

Grazie alla collaborazione con Lisola Onlus, associazione marsalese di professionisti nel campo pedagogico e della clownerie in ambito socio-sanitario, e in collaborazione con ACA Sicilia e con i Servizi sociali dei centri CSR, questa iniziativa si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni relative al diritto al lavoro, alla salute e alla socializzazione, contribuendo così a migliorare la qualità della vita delle persone disabili e potenziando le attività già svolte dai servizi sociali nei centri del CSR per tutti gli Assistiti. Obiettivo del protocollo d’intesa è anche quello di fornire informazioni e documentazione a tutti coloro siano interessati ad approfondire le tematiche della disabilità e dunque anche studenti, insegnanti, professionisti sanitari, operatori del pubblico o del privato sociale.

Negli sportelli informativi verranno fornite informazioni per orientare i cittadini sui servizi, i diritti e le agevolazioni di cui possono usufruire le persone con disabilità e le loro famiglie, favorire i contatti tra i cittadini e le associazioni, aggiornare una mappa delle risorse messe a disposizione per le persone disabili nei vari territori, informare sulle attività svolte dagli Asacom, gli Assistenti specialistici all’autonomia e alla comunicazione, figure professionali che si occupano di supportare gli individui con disabilità nell’apprendimento delle abilità necessarie per raggiungere l’autonomia nella vita quotidiana e nella comunicazione.