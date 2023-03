Protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Uncem

ROMA – L’Arma dei Carabinieri e Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni e degli Enti montani, hanno siglato un nuovo protocollo d’intesa che disciplina la reciproca collaborazione nella realizzazione di attività nell’interesse della collettività. In particolare, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi e il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone hanno sottoscritto un’intesa che impegna i Carabinieri e l’Uncem ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione per la conoscenza delle tematiche legate ai valori costituzionali, al rispetto della legalità e alla conoscenza del patrimonio culturale, naturale e della biodiversità dei territori montani. Tra gli obiettivi c’è anche un ulteriore rafforzamento del dialogo istituzionale già proficuamente attivo tra i Comuni, le Comunità, gli Enti montani e l’Arma, anche attraverso l’interazione di contenuti tra i rispettivi canali social e web.

L’Arma dei Carabinieri e l’Uncem opereranno insieme per la realizzazione di progetti di vicinanza e supporto alle comunità, specie quelle minori, favorendo presso i presidi dell’Arma il dialogo con i cittadini e l’informazione sui convergenti interessi istituzionali.

interesserà, per le attività formative e informative, i Reparti dell’Organizzazione Territoriale nonché di quella Speciale e Forestale, con particolare riferimento ai Reparti dei Comandi Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, per la Tutela della Biodiversità e per la Tutela Forestale e dei Parchi.garantisce la partecipazione dei propri associati, mette a disposizione la propria rete di comunicazione per informare i Sindaci e le Comunità Montane, le Unioni montane e promuovere iniziative sulla legalità in collaborazione con l’Arma.