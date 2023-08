Prova a rubare una e-bike. Arrestato dai Carabinieri 24enne palermitano

SAN VITO LO CAPO – I Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, hanno arrestato per tentato furto di una bicicletta elettrica, un giovane cittadino palermitano classe ’99. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, venivano allertati dal fratello della vittima che, nel […]

SAN VITO LO CAPO – I Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, hanno arrestato per tentato furto di una bicicletta elettrica, un giovane cittadino palermitano classe ’99.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, venivano allertati

dal fratello della vittima che, nel rincasare, aveva incrociato un giovane in sella ad una

e-bike a lui familiare. Ma quella bici aveva qualcosa di eccessivamente familiare, sembrava proprio quella del fratello. A quel punto informava i Carabinieri che immediatamente intercettavano il ciclista in fuga e lo bloccavano proprio mentre cercava di raggiungere un

furgone ove, secondo i militari, lo stesso avrebbe occultato il mezzo rubato. Il fuggitivo, senza opporre resistenza, ammetteva le proprie responsabilità e consegnava il maltolto ai

Carabinieri che lo dichiaravano in arresto per tentato furto.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha applicato la misura cautelare

dell’obbligo di firma nei confronti del giovane.