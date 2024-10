Provincia di Trapani: Stato di avanzamento dei progetti PNRR a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

TRAPANI – Questa mattina (9 ottobre) presso la Prefettura e in videoconferenza si è riunita la locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR in Provincia di Trapani a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, riguardanti il collegamento tra il porto e l’area industriale di Trapani e i lavori di riqualificazione del quartiere popolare del Comune di Trapani “Rione Cappuccinelli”.

Alla riunione convocata dal Prefetto Daniela Lupo e coordinata dal Vice Prefetto Vicario, hanno partecipato il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani, il Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e gli enti interessati dai progetti.

Nel corso dell’incontro, i partecipanti hanno relazionato sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle criticità emerse in corso d’opera risolte grazie alla sinergia e alla collaborazione delle istituzioni presenti.

L’incontro fa seguito alla riunione del 25 settembre scorso in cui sono stati esaminati i progetti che riguardano il ripristino della linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo, il collegamento diretto tra l’aeroporto di Trapani-Birgi e la rete ferroviaria nazionale e il rafforzamento del sistema idrico della Sicilia Sud Occidentale.

La cabina di regia si riunirà nuovamente il prossimo 16 ottobre, per il monitoraggio dei progetti P.N.R.R. a titolarità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che fanno capo al Comune di Pantelleria e Favignana.