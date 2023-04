Quale coda è…più possente?

di Antonino Bencivinni. A fine marzo quando ne circolava da qualche giorno il nome concordato, il sindaco di Partanna, on. Nicolò Catania, ha annunciato il candidato sindaco ufficiale del suo gruppo, “Partanna Città Europea”: è Antonino Zinnanti, 54 anni appena compiuti, assessore e vicesindaco della prima sindacatura di Catania dal 2013 al 2018; assessore, nella seconda sindacatura di Catania dal 2018 a tutt’oggi, con deleghe di rilievo come bilancio, tributi, patrimonio, sviluppo economico, innovazione tecnologica, G55 ecc. . Il giornale Kleos già nella copertina del suo numero di ottobre 2022 lo aveva indicato assieme ad Angelo Bulgarello e a Massimo Cangemi come possibile candidato del gruppo rimasto compatto nei dieci anni di sindacatura di Catania. Antonino Zinnanti ha vinto la sua corsa all’interno del gruppo che ha voluto continuare a dare, sostenendolo, un segnale di compattezza alla cittadinanza. Non a caso tra i dodici candidati della lista che lo sosterrà figurano Massimo Cangemi, attuale presidente del Consiglio, e gli assessori Noemi Maggio e Mimma Amari, a cui si aggiungeranno quasi tutti i consiglieri uscenti dell’attuale maggioranza. Abbiamo chiesto a Zinnanti perché ha accettato la candidatura a sindaco. “Avendo inizialmente dato la disponibilità,- ci ha detto – gli altri possibili candidati e il resto della coalizione, al fine di restare uniti, hanno ritenuto che avrei dovuto essere io il candidato. Tale consenso è stato decisivo nel farmi togliere qualsiasi riserva”. Abbiamo continuato chiedendogli se le componenti che hanno appoggiato negli ultimi dieci anni il sindaco Catania saranno compatte nel sostenere anche lui. “Certamente – ci ha risposto – Prova ne sia la ricandidatura di tutti i consiglieri di maggioranza uscenti nella nostra unica lista “Partanna Città europea”, e il il sostegno positivo che hanno dato alla mia candidatura nelle riunioni preelettorali finora tenute”. Antonino Zinnanti, il cui nome è intimamente legato al G55 di Partanna, dovrà confrontarsi elettoralmente con il candidato sindaco ufficiale del gruppo progressista partannese Francesco Li Vigni, 61 anni. Nell’equidistante copertina di Kleos di oggi, i due pavoni mostrano la loro coda che, se gradita e possente, porterà uno di loro al successo. Di analisi preelettorali più precise ne abbiamo già fatte tante e quindi ora ci asteniamo. Si voterà il 28 e il 29 maggio prossimo, giorno in cui si saprà chi sarà il nuovo primo cittadino di Partanna dopo la decennale sindacatura di Nicolò Catania.