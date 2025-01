Quirinale: Confimprenditori, auguri al presidente Mattarella per il decimo anniversario dall’inizio del mandato

ROMA – “In occasione del decimo anniversario dall’inizio del mandato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprimiamo i nostri più sinceri auguri e profondi complimenti per il ruolo di altissimo valore istituzionale che ha ricoperto e continua a ricoprire con dedizione, equilibrio e autorevolezza”.

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

“In questi anni, il Presidente Mattarella si è confermato un saldo punto di riferimento per la politica e per il mondo imprenditoriale, dimostrando una straordinaria capacità di guidare il Paese attraverso sfide complesse. Il suo impegno nel promuovere la coesione sociale e la stabilità istituzionale è stato fondamentale per affrontare i cambiamenti globali e per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. A nome di tutti coloro che credono nel valore delle istituzioni e nello sviluppo del sistema economico italiano, rivolgiamo un sentito ringraziamento al Presidente Mattarella per la sua costante dedizione al bene comune e il suo inestimabile contributo alla stabilità e al prestigio dell’Italia”.