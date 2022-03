Raccolta fondi per l’Ucraina

MAZARA DEL VALLO – Anche l’Associazione Fede e Luce Onlus con le comunità di Mazara del Vallo, Nuovo Germoglio e Seme di Speranza, in linea con quanto deciso dalla Conferenza Episcopale Italiana partecipa alla raccolta fondi, tramite donazioni in denaro, per aiutare la popolazione Ucraina colpita da questa ingiusta guerra. I fondi raccolti saranno inviati […]

MAZARA DEL VALLO – Anche l’Associazione Fede e Luce Onlus con le comunità di Mazara del Vallo, Nuovo Germoglio e Seme di Speranza, in linea con quanto deciso dalla Conferenza Episcopale Italiana partecipa alla raccolta fondi, tramite donazioni in denaro, per aiutare la popolazione Ucraina colpita da questa ingiusta guerra. I fondi raccolti saranno inviati alla Caritas Italiana che li utilizzerà per l’acquisto dei beni che saranno necessari.

Le donazioni dovranno essere fatte secondo le seguenti modalità:

– La raccolta fondi avverrà nei giorni da lunedì 7 marzo al sabato 12 marzo 2022

presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù Mazara – Tel.

3356205263;

– L’Associazione verserà il ricavato a: C/C postale n. 347013 intestato a Caritas

Italiana.