Recuperata l’Olea europea leucocarpa (l’Olivo della Madonna)che rischiava l’estinzione

CEFALU’ – Fortunata Flora Rizzo (Vice Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia – Presidente Archeoclub D’Italia sede di Cefalù) : “Ritrovata l’Olea europea leucocarpa, Olivo della Madonna. Rischiava l’estinzione! Il suo olio veniva usato per alimentare le lampade delle chiese. Andò in disuso con l’arrivo dell’energia. Lo abbiamo recuperato per tutelare la biodiversità. Sabato conferenza a Cefalù per coinvolgere le 18 Diocesi siciliane. Lo faremo su un territorio duramente colpito dagli incendi di Luglio. Con noi saranno – S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, Delegato CESi per i problemi sociali, del lavoro, giustizia e pace e Salvaguardia del Creato – S.E.R. Mons. Francesco Milito, Vescovo di Oppido Mamertina – Palmi Delegato CEC per i Problemi sociali, del lavoro, giustizia e pace e Salvaguardia del Creato – Anna Maria Rotella, l’archeologa che ha ritrovato dopo anni di ricerca l’Olea europea Leucocarpa”.

Il progetto di riproduzione della pianta vedrà il coinvolgimento dei reclusi negli Istituti Penitenziari.