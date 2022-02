Riapertura “Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini”

PARTANNA – Domenica pomeriggio, all’ingresso della scuola Secondaria di Primo Grado “Rita Levi Montalcini” di Partanna, è stato tagliato il nastro per la riapertura dell’Istituto che ufficialmente ospiterà i primi studenti lunedì 7 Febbraio. Dopo oltre due anni di temporanea migrazione degli uffici e delle aule scolastiche in diversi spazi dell’Istituto Secondario Daguirre-Alighieri, gli alunni […]

PARTANNA – Domenica pomeriggio, all’ingresso della scuola Secondaria di Primo Grado “Rita Levi Montalcini” di Partanna, è stato tagliato il nastro per la riapertura dell’Istituto che ufficialmente ospiterà i primi studenti lunedì 7 Febbraio. Dopo oltre due anni di temporanea migrazione degli uffici e delle aule scolastiche in diversi spazi dell’Istituto Secondario Daguirre-Alighieri, gli alunni della scuola media potranno ritornare ad occupare le storiche aule di via Trieste, recentemente ristrutturate e messe a norma dagli interventi di edilizia. Alla cerimonia erano presenti il sindaco della città Nicolò Catania e la sua Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Cangemi, il parroco della Chiesa Madre Antonino Gucciardi,il neo Dirigente dell’Istituto prof. Giuseppe Inglese, i Dirigenti scolastici Vita Biundo e Francesca Accardo ed un consistente numero di docenti, genitori ed operatori del mondo scolastico.

Stefano Caruso