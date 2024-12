Ribera: Le arance all’assaggio di giornalisti agrigentini e trapanesi

RIBERA – Le arance riberesi hanno allietato il palato di giornalisti delle province di Agrigento e di Trapani. L’occasione è stata data dall’incontro delle redazioni, quasi al completo, prima del settimanale della Curia Vescovile di Agrigento “L’Amico del Popolo” e successivamente della rivista mensile “Kleos” che viene pubblicata a Partanna e distribuita in tanti comuni della provincia trapanese e in alcuni centri agrigentini.

L’iniziativa è stata organizzata a livello promozionale dal Consorzio di Tutela Arancia di Ribera Dop e dal suo presidente Salvatore Daino che, in occasione dei raduni annuali dei giornalisti, ha voluto donare delle confezionati di arance messe in retina dalla Parlapiano Fruit di Ribera, azienda leader nella produzione e commercializzazione che serve la grande distribuzione in Italia e all’estero.

L’incontro con i giornalisti della testata cattolica di Agrigento si è svolto, come da tradizione, nella sala della Casa Barbadoro della Valle dei Templi di Agrigento, alla presenza dell’arcivescovo di Agrigento mons. Alessandro Damiano e del direttore del settimanale don Carmelo Petrone. La riunione trapanese ha avuto luogo, come ogni anno, nella location del Parco dei Pini di Partanna (Le Baccanti) dove i giornalisti di Kleos sono stati accolti dal direttore prof. Antonino Bencivinni.

Sentito scambio di auguri e gradito assaggio delle arance riberesi, alla fine degli incontri.

Enzo Minio