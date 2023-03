Ribera: Medaglia dell’Ordine dei Giornalisti per i 50 anni di iscrizione al collaboratore di Kleos Enzo Minio

RIBERA – Medaglia per i 50 anni di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per Enzo Minio, giornalista pubblicista, corrispondente per La Sicilia da Ribera dal 1978 e collaboratore di Kleos dal 2008. Gli è stata consegnata ieri mattina (14 marzo) nella sede dell’Ordine, in via Bernini, a Palermo, nel corso dell’assemblea annuale dei giornalisti […]

RIBERA – Medaglia per i 50 anni di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per Enzo Minio, giornalista pubblicista, corrispondente per La Sicilia da Ribera dal 1978 e collaboratore di Kleos dal 2008. Gli è stata consegnata ieri mattina (14 marzo) nella sede dell’Ordine, in via Bernini, a Palermo, nel corso dell’assemblea annuale dei giornalisti siciliani che ha visto l’assegnazione di medaglie a 84 giornalisti pubblicisti e professionisti per avere maturato 50 e 35 anni di iscrizione. Al collega Enzo Minio, che ha ricevuto i complimenti del presidente dell’Ordine Roberto Gueli, la medaglia è stata consegnata da Franco Nicastro (nella foto) già giornalista de L’Ora con cui il cronista di Ribera ha iniziato la collaborazione. Accanto a Minio, oltre ai familiari, Maurizio Piscopo, maestro e musicista, e Mariella Gattuso, responsabile didattica di Marevivo Sicilia. Minio, iscritto all’Ordine nel 1973, ha cominciato a collaborare con i giornali fin dal 1968, con L’Amico del Popolo, L’Ora, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e tanti giornali periodici agrigentini e radio e tv private, oltre che con il nostro giornale Kleos, con esperienze che gli hanno permesso di scrivere alcune pubblicazioni e diversi foto libri.

Enzo Minio nel momento del ricevimento della medaglia, ha dichiarato: “Quando ho iniziato a fare il giornalista si stampava ancora con il piombo, con la linotype e posso dire che sono stato un giornalista dell’età del piombo, ma anche dell’età dell’oro, quando la lingua era oro, mi riferisco ad un giornalismo nel senso buono. E’ un piacere essere premiato e sono grato all’Ordine dei giornalisti per aver collaborato con diversi giornali, con i più importanti quotidiani della Sicilia, in modo particolare, L’Ora quando ho iniziato a collaborare con Franco Nicastro, che ho conosciuto agli inizi degli anni ’70, poi ho continuato con La Gazzetta del Sud, con il Giornale di Sicilia e continuo ancora a scrivere da quasi 40 anni con La Sicilia di Catania. La cosa più bella al di là della medaglia che fa sempre un grande piacere è che a premiarmi oggi sia un grande del giornalismo, un grande amico mio, Franco Nicastro”.