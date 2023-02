Riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione economica di carriera. La Uil Scuola Rua Trapani promuove diffida per docenti e Ata

TRAPANI – La Uil Scuola Rua di Trapani promuove tramite il proprio ufficio legale una diffida per l’inclusione dell’anno 2013 ai fini della progressione economica di carriera per il personale docente e Ata. “Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale scolastico – spiega il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino […]

“Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale scolastico – spiega il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino – permane ancora oggi il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di oltre un decennio fa. La Uil Scuola Rua in questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i vari Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le somme necessarie. Ancora una volta vogliamo schierarci al fianco dei lavoratori con azioni volte a tutelare il diritto di docenti e Ata a vedere riconosciuta la progressione di carriera per l’anno 2013. Per tale ragione – conclude – abbiamo predisposto una diffida che i lavoratori aventi diritto potranno compilare e presentare al proprio dirigente scolastico come primo atto di richiesta e costituzione in mora del Ministero”.

Per aderire all’iniziativa, gratuita per gli iscritti Uil Scuola e per chi intenda iscriversi, è necessario compilare il seguente form: https://forms.gle/yh4du6NQsKvfrvjS6.