Rinasce una gara…tutta partannese!

di Antonino Bencivinni. La prima edizione del “Rally Valle del Belice – Trofeo della Legalità” – manifestazione valevole per il Campionato Siciliano Rally auto moderne e auto storiche – si è svolta tra sabato 26 ottobre e domenica 27: le 60 vetture al via, 38 moderne e 22 storiche, si sono cimentate per percorrere i 222 chilometri della prova nel minor tempo possibile. L’equipaggio, formato dai partannesi Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati, rispettivamente 1° e 2° pilota, ha vinto la prima edizione del “Rally Valle del Belice, trofeo della Legalità”. Al secondo posto si è collocato l’equipaggio formato da Totò Riolo e Nicola Catania; al terzo Andrea Nastasi insieme a Giuseppe Stassi.

Dopo anni di silenzio, il rombo dei motori è tornato a farsi sentire nei territori del Belice e in quei paesi colpiti dal sisma del ’68 come Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa. La manifestazione, sponsorizzata dall’azienda partannese Benenati Ceramiche, è stata anche un’occasione per promuovere e valorizzare la Valle del Belice, un territorio caratterizzato da bellezze paesaggistiche e da apprezzate ricchezze enogastronomiche e culturali. “Questa vittoria – ha ribadito Bartolo Mistretta, vincitore della gara, che è anche presidente dello Sporting Club – l’ho voluta e alla fine è arrivata. Questo risultato ci premia degli sforzi e dei sacrifici che abbiamo fatto in questi tre mesi di organizzazione, anche come Sporting Club Partanna”. Tra le peculiarità del “1° Rally Valle del Belice” va annoverata certamente la presenza, tra i partecipanti, di Nicola Catania, ex sindaco di Partanna, che è stato anche deputato regionale oltre che, in gioventù, appassionato di rally. Catania, secondo pilota al fianco di Totò Riolo, a bordo di una Toyota Yaris GR, come si è detto, si è classificato secondo, con la grande soddisfazione del politico, che si è concesso un tuffo nelle passioni giovanili, partecipando ad una gara ufficiale nella “sua” Partanna. “Il mio è un ritorno alle origini – ha dichiarato -. Ho partecipato a diversi rally fino al 1988, ma poi gli eventi della vita e la carriera politica non mi hanno più consentito di essere presente”.

La gara, organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, molto combattuta anche per i continui sorpassi e controsorpassi nelle posizioni in testa, ha registrato una grandissima presenza di pubblico alla partenza, all’arrivo e su tutti i tracciati delle prove.