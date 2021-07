Rinviato il concerto di Tosca al Teatro ‘Lucio Dalla’ di Partanna

PARTANNA – Rinviato, per motivi logistico-organizzativi, il concerto di Tosca al Teatro ‘Lucio Dalla’ di Partanna. L’artista romana non si esibirà più, quindi, il 30 luglio, ma il prossimo 7 settembre sempre alle ore 21. I biglietti precedentemente acquistati, e già in possesso degli spettatori, restano validi per la nuova data programmata. L’iniziativa rientra nella […]