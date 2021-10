a cura di Ina Venezia Ingredienti: 1 litro di latte, mezza tazza da the di riso originario, 1 tazza e mezza di acqua, 5 cucchiaiate di maizena, mezza bustina di vanillina, 5 cucchiaiate di zucchero, cannella, gocce di cioccolato. Mettete sul fuoco in un tegame il riso con l’acqua. Quando il riso avrà assorbito […]

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 1 litro di latte, mezza tazza da the di riso originario, 1 tazza e mezza di acqua, 5 cucchiaiate di maizena, mezza bustina di vanillina, 5 cucchiaiate di zucchero, cannella, gocce di cioccolato.

Mettete sul fuoco in un tegame il riso con l’acqua. Quando il riso avrà assorbito tutta l’acqua, versate il latte, tranne mezza tazza in cui avrete sciolto la maizena, lo zucchero, la vanillina. Aggiungete anche il latte della tazza. Fate cuocere per circa 20 minuti mescolando continuamente. Versate il risogalo nelle ciotoline bagnate in precedenza. Spolverate con cannella e decorate con gocce di cioccolato. Mettete in frigo per qualche ora prima di consumare.