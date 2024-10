“Risonanze musicali”: con il concerto “La musica è un gioco da bambini” si chiude la prima edizione della Rassegna

PACECO – Sabato 26 ottobre, presso la Villa Comunale (Via Leonardo Sciascia, 8) si terrà l’ultimo spettacolo di “Risonanze musicali – Un viaggio temporale attraverso la musica”, la rassegna musicale proposta ed eseguita dagli allievi e dai docenti del Conservatorio Statale di Musica A. Scontrino di Trapani in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Paceco.

Alle ore 21:00, sul palco allestito all’interno della villa, salirà l’Orchestra Sinfonica Giovanile del “Conservatorio A. Scontrino” diretta dal Maestro Andrea Ferrante che eseguirà alcune musiche tratte dai repertori di autori contemporanei e storici durante il concerto La musica è un gioco da bambini. L’ingresso alla villa è gratuito fino ad esaurimento posti.

L’orchestra sinfonica giovanile nasce per iniziativa di Andrea Ferrante, titolare della Cattedra di Elementi di Composizione per Didattica della Musica e dello Strumento presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. In essa convergono esperienze e competenze di vari natura e livello, divenendo in tal modo luogo di crescita artistica per i giovanissimi musicisti, palestra di formazione didattica per i tirocinanti e luogo di sperimentazione e verifica metodologica per i docenti.