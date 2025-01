Rissa, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 3 denunciati

PARTANNA – I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno denunciato tre persone (due mazaresi di 40 e 20 anni e un 26enne di nazionalità straniera), per i reati di rissa, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

I fatti, risalenti allo scorso mese di novembre, sarebbero avvenuti in località Santa Ninfa nei pressi di un panificio ove il 40enne mazarese aveva denunciato di essere stato vittima di una aggressione con arma da taglio da parte di due giovani che gli avevano cagionato una ferita al capo (giudicata guaribile con prognosi di giorni 15 gg. dal personale sanitario).

L’indagine dei Carabinieri, grazie anche alla visione di immagini di videosorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte, ha consentito di ricostruire la vicenda e individuare i partecipanti alla rissa nella quale è risultato coinvolto lo stesso denunciante 40enne e gli altri due giovani e scaturita, per futili motivi, all’esterno dell’attività commerciale.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di reato, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza.