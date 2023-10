Ritiro adulti ed educatori 2023 dell’Azione Cattolica Italiana parrocchiale

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto Domenica 22 ottobre 2023 presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo il ritiro Adulti ed Educatori dell’Azione Cattolica Italiana parrocchiale in occasione dell’inizio del nuovo anno associativo 2023-24.

La prima parte dell’incontro ha riguardato l’organizzazione dei settori e dei gruppi dell’Azione Cattolica Parrocchiale con un particolare momento per la scelta degli educatori.

Successivamente è stato presentato dai responsabili di settore il cammino formativo per il prossimo anno associativo 2023-24.