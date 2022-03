Ritiro spirituale: “La conversione all’Eucaristia”

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 27 marzo 2022 presso l’Istituto del Sacro Cuore di Gesù, il ritiro spirituale della comunità parrocchiale del Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Il ritiro dal titolo “La conversione all’Eucaristica” organizzato dal parroco don Giuseppe Lupo ha visto partecipe una rappresentanza di tutti i gruppi, associazioni e comunità della parrocchia che anche in un momento ancora incerto dovuto all’emergenza sanitaria ha voluto dare la propria testimonianza di fede.

“Questo incontro non voglia essere una lezione di teologia, – ha detto padre Giuseppe nella presentazione del ritiro – ma voglia essere un modo per riflettere sul nostro essere cristiani, sul nostro rapporto intimo con la Celebrazione Eucaristica e il Signore”.