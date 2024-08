Riunione del Comitato Operativo per la Viabilità – Agosto

TRAPANI – Nella giornata di ieri (5 agosto), presso i locali della Prefettura di Trapani, si è tenuta una ulteriore riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), presieduto dal Vice Prefetto dott.ssa Laura Pergolizzi, delegato dal Prefetto, insieme ai referenti Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS e del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

In particolare è stata esaminata la situazione concernente la viabilità nel corrente mese di agosto, con particolare riferimento alle aree a maggiore vocazione turistica per le quali sono stati potenziati i servizi di vigilanza e controllo.

Il rappresentante del Libero Consorzio Comunale ha assicurato che i previsti lavori sulle strade di competenza, in particolare quelli per la messa in sicurezza della S.P. 19 dalla deviazione di C.da San Biro fino a San Vito lo Capo, saranno sospesi e che gli stessi ripartiranno da settembre , assicurando comunque un sistema di reperibilità per le eventuali criticità.

L’ANAS ha comunicato che i lavori della pavimentazione stradale sulla A/29 “Palermo-Mazara del Vallo” , nel tratto insistente tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, proseguiranno senza interruzioni, prevedendo dei cambi di carreggiata al fine di consentire il regolare flusso veicolare.

E’ stata, altresì, richiamata l’attenzione sulla doverosa considerazione dei periodi da bollino rosso e nero come da comunicato di Viabilità Italia.

Durante l’incontro, sono state approfondite alcune tematiche relative alla viabilità verso le principali località turistiche del territorio, ponendo particolare attenzione al controllo e alla ottimizzazione dei sistemi di rilevazione delle infrazioni commesse.

Infine è stata richiamata l’attenzione degli enti proprietari delle strade ad effettuare con tempestività le operazioni di scerbatura nelle aree più a rischio incendi.