Rosy Bindi inaugura la scuola di formazione e impegno sociale e politico

MARSALA – Sarà l’ex ministro Rosy Bindi il primo relatore della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, promossa dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e la salvaguardia del Creato, che si inaugura venerdì 17 novembre, alle ore 17,30 a Marsala. La Bindi, che interverrà in videoconferenza, relazionerà sul tema “Ha ancora senso parlare e impegnarsi in politica?”. La scuola – sei incontri sino a maggio 2024 – quest’anno ha come tema “Tutti sudditi o cittadini? Come diventare cittadini sovrani” e gli incontri si terranno presso la sala conferenze dell’emittente tv LaTr3 di Marsala. Il secondo incontro si terrà venerdì 1° dicembre (stesso orario) con Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale di Azione Cattolica, che relazionerà sul tema “Politica ed economia: chi comanda?”. Terzo incontro venerdì 15 dicembre con Rocco D’Ambosio, presidente di “Cercasi un fine Aps” che relazionerà su “Cittadini si diventa tra preparazione e impegno”. Quarto incontro venerdì 26 gennaio con Antonio Parisi, docente di Teologia morale, che relazionerà sul tema “Il bene comune come fine della politica”. Quinto incontro venerdì 23 febbraio sul tema “La giustizia come cardine della politica” con Caterina Greco, magistrato. Il sesto e ultimo incontro si terrà nel mese di maggio sul tema “Cosa è la cittadinanza europea? Incontro con i candidati alle elezioni europee”. La quota di iscrizione alla scuola è di 20 euro. Informazioni: 3939114018 (don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio diocesano).