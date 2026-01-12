Rotary Club Trapani: per il Pranzo Solidale al Seminario Vescovile, soci ai fornelli

TRAPANI – In collaborazione con il Gruppo di Volontariato Vincenziano “San Michele Arcangelo”, i soci del Rotary Club Trapani hanno preparato e servito il tradizionale pranzo solidale della domenica presso il Seminario Vescovile, accogliendo circa 50 ospiti.

Un momento di condivisione autentica, reso possibile grazie all’impegno diretto dei soci, che si sono messi ai fornelli per offrire non solo un pasto caldo, ma anche un segno tangibile di vicinanza e umanità.

«Siamo orgogliosi di essere sempre pronti al servizio delle comunità che hanno bisogno di supporto – ha dichiarato il presidente del Rotary Club Trapani, avv. Salvo D’Angelo – . Questo rappresenta il cuore pulsante della nostra azione. Ringraziamo il Gruppo Vincenziano per la preziosa collaborazione e tutte le aziende e i professionisti del territorio che, con il loro contributo, hanno reso possibile questa giornata».

Di seguito l’elenco delle aziende e dei professionisti del territorio trapanese che hanno sostenuto l’iniziativa con generosità e sensibilità:

Pastificio Campo

Macelleria Mario Grammatico

Pescheria Mediterranea di Davide Gabriele

Pasticceria Bellezza Michele

Alberto Santoro del ristorante Gli Archi di San Carlo

Panificio Pollina

Adamo Fruit

Cantina Tonnino di Alcamo

Salumeria Giovanni Renda

Gianni Zichichi, Chef

Il Rotary Club Trapani conferma così il proprio impegno costante nel promuovere iniziative solidali, rafforzando il legame con il territorio e con le realtà associative che quotidianamente operano al servizio del prossimo.