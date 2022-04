Rsu Scuola 2022. La Uil Scuola Trapani si conferma primo sindacato di categoria in provincia. Raggiunta quota record di oltre 3400 preferenze e 95 seggi

TRAPANI – Con oltre 3400 preferenze e 95 seggi ottenuti nei 72 istituti scolastici del territorio provinciale, la Uil Scuola Trapani si conferma il primo sindacato di categoria per la quarta tornata elettorale consecutiva per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie. Un vero e proprio exploit considerato che circa il 36 per cento dei voti […]

Non solo la Uil Scuola ha migliorato il proprio risultato rispetto a quattro anni fa (2578 voti in 74 scuole) e a sette anni fa (2502 voti in 78 scuole), ma è stata anche la prima sigla per preferenze ottenute in 43 su 72 scuole, circa 60 il per cento.

In alcuni istituti, poi, i risultati sono stati lusinghieri. Ad esempio alla “Luigi Sturzo” di Marsala dei 210 voti espressi, 122 sono andati alla Uil e alla “Nunzio Nasi” di Trapani dei 149 voti ben 94 con una percentuale di circa il 63 per cento.

“Il lusinghiero risultato ottenuto – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini – è frutto di uno straordinario lavoro di squadra portato avanti negli anni. L’impegno profuso con costanza, fatto di confronto quotidiano con i lavoratori del mondo della scuola, oggi viene ripagato. Continueremo a lavorare su questo solco con iniziative di formazione, impegno nella contrattazione e consulenze fatte con professionalità, esperienza e lealtà”.

Nella foto da sinistra verso destra Giovanni Daidone, Adelaide De Marco, Giuseppe Termini, Fulvio Marino, Stefano Anselmi, Eugenio Tumbarello.