Rubato carburante dai mezzi dell’autoparco comunale. Denunciati due marsalesi per furto

MARSALA – I Carabinieri della Stazione di Ciavolo hanno denunciato due marsalesi di 31 e 59 anni per un furto di gasolio perpetrato ai danni dei veicoli parcheggiati all’interno dell’Autoparco comunale di Marsala.

L’indagine dei Carabinieri avrebbe tratto origine dalla denuncia di alcuni dipendenti comunali che avrebbero rilevato in contabilità l’eccessivo consumo degli autobus urbani rispetto all’effettive percorrenze. Le successive investigazioni, che sarebbero state condotte mediante sistemi di video sorveglianza discreta, avrebbero consentito di documentare che i denunciati, fatto ingresso nell’autorimessa avrebbero asportato, mediante pompa autoadescante, circa 300 lt. di carburante. I due marsalesi consumato il delitto avrebbero cercato di allontanarsi dal sito con le rispettive autovetture caricate con le taniche riempite con il gasolio rubato, trovando, però, ad attenderli all’uscita dell’autoparco i Carabinieri, che provvedevano a denunciare i predetti in stato di libertà e riconsegnare il gasolio rubato all’avente diritto.