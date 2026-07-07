Sabato 11 luglio, il Festival delle Orestiadi dedica un inedito progetto installativo in tre parti, al regista Roberto Andò

GIBELLINA – Il Festival delle Orestiadi ha immaginato un progetto inedito per Gibellina Capitale dell’arte Contemporanea, volto a raccontare e mettere in scena quel rapporto inscindibile tra arte e teatro che ha segnato la storia di Gibellina e del suo Festival dedicato al regista Roberto Andò.

Un inedito progetto installativo in tre parti, tra suono, immagine e parola, per rinnovare quell’esperienza lunga 45 anni, in cui il teatro e l’arte sono sempre stati l’uno a fianco dell’altra: “Qui la vita non è altrove” (sabato11 luglio, ore 19.30 – Baglio di Stefano), l’installazione tra arte, musica e parola di Roberto Andò e Mimmo Paladino dedicata a Gibellina, a partire dai testi di Leonardo Sciascia e Luigi Pirandello con la voce di Toni Servillo.

A seguire, il percorso avrà al suo centro la prima tappa di un progetto espositivo più ampio dedicato all’eclettico Andò, dal titolo “Roberto Andò. Autoritratto/Gibellina” (Baglio di Stefano) a cura di Vincenzo Trione volto a raccontare, attraverso memorie, immagini, suggestioni, testi, proprio la storia di quegli anni in cui Roberto Andò diresse il Festival delle Orestiadi, il rapporto con alcuni degli artisti da Bob Wilson a Peter Stein, da Amos Gitai a Moni Ovadia, la scrittura e la messa inscena di alcuni spettacoli unici come le “Esequie della Luna”.

L’unicità dell’evento si completerà grazie alla lettura del testo “Diario senza date” (sabato11 luglio – ore 21.00 – Baglio di Stefano), letto in scena dallo stesso Roberto Andò con Moni Ovadia con le musiche dal vivo eseguite in scena da Marco Betta e Gianni Gebbia.

Un gesto di sincero riconoscimento dedicato a Roberto Andò e alla sua figura di artista poliedrico, da parte di un Festival a cui ha contribuito in maniera determinante, un percorso tra arte e teatro che si intreccia in un unico grande evento che vuole raccontare e rinnovare il rapporto artistico di Andò con Gibellina e le Orestiadi. Tre progetti in uno per ripercorrere gli anni della sua direzione artistica, con uno sguardo rivolto al raggiungimento di questo importante traguardo, ottenuto proprio per il progetto che Gibellina ha portato avanti in questi anni in maniera cosi determinata.