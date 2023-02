Sabato a Marsala Terza edizione de “L’Arte è fimmina”

MARSALA – Si terrà sabato 11 febbraio, con inizio alle ore 17.30, al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, la terza edizione de “L’Arte è fimmina”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, con il patrocinio dell’Ars e del Comune di Marsala – media partner la rivista culturale elettronica Loft Cultura. L’evento, immaginato come un omaggio al talento […]

MARSALA – Si terrà sabato 11 febbraio, con inizio alle ore 17.30, al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, la terza edizione de “L’Arte è fimmina”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, con il patrocinio dell’Ars e del Comune di Marsala – media partner la rivista culturale elettronica Loft Cultura.

L’evento, immaginato come un omaggio al talento femminile, sarà condotto dalla giornalista Jana Cardinale e si articolerà secondo la formula del talk show.

Ospiti dell’iniziativa saranno Valentina Piraino, vice sindaco di Marsala con delega, tra le altre, alle Pari Opportunità e Politiche Culturali, Elisa Ilari, danzatrice, coreografa e direttore artistico del Centro Danza Tersicore, Irene Gambino, studiosa di canti Antichi Siciliani, Lilli Genco, giornalista, direttrice Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Trapani, Valeria Anteri, allenatrice della squadra di calcio Femminile Marsala, Maria Rita Canino, presidente della Fidapa sezione di Marsala e Serena Tumbarello, attrice di cinema e teatro, impegnata nel mondo dello spettacolo.

“Un evento ormai istituzionalizzato dedicato alle donne e al loro agire nei vari ambiti della vita sociale, cui l’Ars ha voluto concedere il patrocinio, proprio per l’importanza della tematica che pone attenzione al linguaggio femminile – dice l’on. Nicolò Catania – e al valore simbolico e reale di un’iniziativa che crede nella figura della donna e nel suo impegno concreto in tutti i livelli della società”.

“Sono lieta di partecipare a questo evento che l’Amministrazione ha voluto patrocinare – dice il vicesindaco Valentina Piraino -. Sono occasioni che valorizzano il ruolo fondamentale della donna nella società e che ne affermano l’imprescindibilità della loro presenza nei ruoli esecutivi e decisionali. Spero ci sia una importante partecipazione non solo femminile ma anche e soprattutto maschile, perché è il dialogo di genere che contribuisce alla concretezza delle pari opportunità”.

“In linea con l’idea nata e portata avanti negli anni anche con le rassegne letterarie organizzate in vari Comuni della provincia – dice Filippo Peralta, presidente dell’Associazione ‘Ciuri’ – riproponiamo, come da tradizione, l’omaggio culturale alle donne e al loro talento. E’ un omaggio al loro linguaggio, alle loro idee, alla loro forza e alla loro capacità di raccontare la vita in modo impegnato e appassionato”.

L’ingresso alla serata è libero.