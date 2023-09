Salemi. Mancato pagamento delle somme relative alle performance 2022 e trasformazione dei contratti

SALEMI – Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Trapani scrivono al prefetto di Trapani per avviare la procedura di raffreddamento nei confronti del comune di Salemi che non ha ancora liquidato ai dipendenti comunali le somme relative alla “Performance 2022”.

La decisione è stata presta in seguito al partecipatissimo sit in che si è svolto stamattina (5 settembre) davanti gli uffici municipali di piazza dittatura.

“Il sindaco Venuti – affermano i segretari di categoria Caterina Tusa, Rosario Genco e Giorgio Macaddino – pur dichiarandosi aperto al dialogo con le organizzazioni sindacali, questa mattina non ci ha ricevuti e nemmeno ha delegato qualcuno a tale scopo. Già lo scorso luglio avevamo chiesto di incontrarlo, anche quella volta senza successo. Solo dopo l’avvio della nostra mobilitazione, pochi giorni fa ci ha inviato una nota in cui si dice che le somme non possono essere erogate poiché l’organismo di valutazione non ha ancora proceduto alla valutazione delle performance delle posizioni organizzative”.

Altra questione poi riguarda la trasformazione di alcuni contratti di lavoro da part time a full time.

“A questo proposito – aggiungono Tusa, Genco e Macaddino – il sindaco ci ha comunicato che anche se ha predisposto gli appositi strumenti finanziari, non è ancora stato predisposto il Piano. Ci chiediamo perché non si acceleri sui tempi vista la necessità di implementare le forze lavorative in servizio al comune”.