Il pilota Salvatore Arresta della scuderia Ro racing di Cianciana ha vinto lo slalom Monte Bonifato Città di Alcamo

ALCAMO – In Sicilia, al 7° Slalom Monte Bonifato Città di Alcamo grande prestazione dei rappresentanti del sodalizio di Cianciana che hanno occupato la prima e la terza posizione sul podio. Salvatore Arresta, con una Radical Prosport 1400 Suzuki, ha interpretato al meglio il tracciato della manifestazione svoltasi in provincia di Trapani ed ha messo tutti in riga, vincendo. A fornire una nuova prova molto convincente è stato un altro dei protagonisti della stagione siciliana, Giuseppe Giametta che, con una Gloria Suzuki B5, è salito sul terzo gradino del podio. Al quarto posto della generale ha concluso Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki HAYABUSA. Buoni i risultati anche nelle singole categorie. Maurizio Marino, con una Peugeot 106, ha concluso al secondo posto del Gruppo N e al primo in classe N 1600, secondo posto di Gruppo Racing Start Plus e vittoria in classe RS Plus 2.0 per la Renault Clio Rs di Lorenzo Bonavires. Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A112 Abarth è giunto secondo in classe S3, Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9, si è imposta tra le dame, nel Gruppo Speciale e in classe S5. Infine Emanuele Di Piazza, con una Fiat 600 Sporting ha vinto la classe E1 1400 moto e si è piazzato al terzo posto di Gruppo.