Samonà sul restauro della Colombaia: “Orgoglioso da siciliano di avere dato il mio contributo”

TRAPANI – “Sono molto felice di apprendere che a breve partiranno i primi lavori per il restauro del Castello della Colombaia, davanti la città di Trapani. Un traguardo importante, reso possibile grazie al finanziamento di 27 milioni di euro sul PNRR, che siamo riusciti a ottenere nel marzo del 2021, quando ero assessore regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana”. A sottolinearlo è Alberto Samonà, consigliere di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo a Roma e già assessore dei Beni Culturali della Regione Siciliana.

“In quel periodo – commenta Samonà con un post sui social – il governo nazionale pubblicò i 14 interventi strategici del PNRR Cultura, accogliendo la nostra richiesta di inserire fra questi il restauro del bellissimo castello della Colombaia. Un impegno a cui abbiamo creduto fortemente, insieme ad Antonio Triolo, indimenticabile caposegreteria dell’assessorato, che lavorò giorno e notte per assicurare questo finanziamento”.

“Il recupero del castello e dell’intero isolotto – conclude Alberto Samonà – costituirà per Trapani un grande attrattore culturale, in grado di incidere in positivo nel tessuto sociale ed economico della Città. Orgoglioso, da siciliano e da ex amministratore regionale, di avere dato il mio contributo”.