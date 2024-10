Santa Messa e conviviale pro borse di studio per ragazzi Sud Sudan

MARSALA – Santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e conviviale con la testimonianza del padre missionario Mario Pellegrino per raccogliere fondi a favore dei ragazzi del Sud Sudan per consentire loro di studiare. È stata organizzata per sabato 26 ottobre, con inizio alle ore 19,30, al Santuario Maria Ss. di Fatima in contrada Birgi a Marsala, l’iniziativa per sostenere questo progetto. Alle ore 19,30 sarà celebrata la santa messa presieduta dal Vescovo . Alle ore 20,45 si terrà il momento conviviale con la testimonianza di padre Mario Pellegrino, missionario marsalese in Sud Sudan. Il contributo solidale per persona è di 15 euro. Informazioni e prenotazioni: 3392738112 oppure 3939114018. L’iniziativa è a cura di Diocesi, Forania di Marsala-Petrosino, Opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo” OdV, Santuario Birgi, Amici del Terzo mondo, Archè, Ass. “Il rumore delle idee”, associazione “Libera”.