Santa Ninfa: col divieto di avvicinamento alla ex, la contatta sui social con messaggi minacciosi. Denunciato 40enne

SANTA NINFA – I Carabinieri della Stazione di Santa Ninfa hanno denunciato un castelvetranese di 40 anni, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: il 40enne, sottoposto al divieto di dimora e al divieto di avvicinamento alla ex compagna, l’avrebbe contattata a mezzo social network con messaggi minacciosi.

I militari dell’Arma, dopo la denuncia della donna, hanno appurato come il 40enne avesse in più giorni contattato l’ex compagna su varie piattaforme social inviando foto che ritraevano i due durante la relazione passata accompagnate da messaggi dal tono minaccioso.

Al termine degli accertamenti pertanto l’uomo veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria.