Santanastasio (Presidente Nazionale di ArcheoClub D’Italia): “Ottima la riconferma di Franceschini e la decisione di creare un Ministero ad hoc sul turismo”.

ROMA – “Accolgo con piacere la notizia della rinomina di Dario Franceschini a Ministro dei Beni culturali ed anche favorevolmente la decisione, a mio avviso indispensabile, di creare un Ministero ad hoc sul turismo. Quest’ultimo certamente rappresenta e rappresenterà uno dei maggiori traini portanti dell’economia italiana, in fase di ripresa, ed in prospettiva di Next Generation. Sarà essenziale una maggiore partecipazione e disponibilità nel condividere decisioni importanti ed anche su un settore strategico. Sarà fondamentale farlo con le associazioni di categoria e quelle accreditate, come la nostra, operanti da anni nel settore. Dunque devono esserci partecipazione condivisa e obiettivi condivisi anche con il terzo settore dei beni culturali che, rappresenta certamente un potenziale nel sistema Paese riferito anche e non solo alla valorizzazione e promozione dei luoghi e dei siti sia di elevato interesse ma di altrettanta importanza e poco conosciuti”. Lo ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia – contribuendo ad una crescita di coscienza e di consapevolezza nel nostro amato Paese”.