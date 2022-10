Sarà presentata il 13 ottobre la seconda edizione del volume “Fascino dei luoghi tra Arte Storia Natura e Ambiente della Provincia di Trapani”

GIBELLINA – Sarà presentato a Gibellina Vecchia presso il Museo del Grande Cretto ex Chiesa di Santa Caterina, giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 17,00, la seconda edizione del volume “Fascino dei luoghi tra Arte Storia Natura e Ambiente della Provincia di Trapani”.

La seconda edizione (la prima del 2019 fu dedicata allo scomparso Sebastiano Tusa) è dedicata all’avvocato senatore Ludovico Corrao, che in tempi diversi è stato sindaco, prima della città di Alcamo e per oltre un quarto di secolo di Gibellina, e dopo il terremoto del 15 gennaio 1968 si è impegnato alla ricostruzione, con sagacia, operosità e creatività. L’obiettivo di questo secondo volume vuole essere di stimolo soprattutto per le nuove

generazioni e raccontare attraverso la lettura, la curiosità della storia, per suscitare

l’interesse, valorizzare e arricchire la storia millenaria di questi luoghi ad ampio livello

internazionale.

Interverrà all’evento l’amministrazione comunale di Gibellina che ha dato il patrocinio

ritenendo tale iniziativa meritevole per la storia della città; interverranno inoltre

Pier Francesco Mistretta giornalista-Monsignore Leonardo Giordano Arciprete Chiesa

Madre Alcamo Prof. Vincenzo Fundarò università di Palermo-Salvatore Palermo di

Gibellina-dr.Gaetano Di Gaetano enologo-d.ssa Antonella Indelicato funzionario pubblico, dr.Giovanni Licari agronomo scrittore-Architetto Nadir Bisan restauratore esperto in Beni

Culturali, curatore del volume