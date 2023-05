Scatta il “Microcredito di libertà” per avviare un’impresa: prime 10 richieste da donne vittime di violenza

PALERMO – Nel giorno dell’anniversario della strage di

Capaci arrivano dai Centri antiviolenza le prime dieci richieste di

donne, fuggite dai loro aguzzini, che per affrancarsi intendono avviare

una propria attività imprenditoriale usufruendo del “Microcredito di

libertà”, il nuovo prestito agevolato fino a 50mila euro a tasso zero

fino a sette anni, con garanzia di Mcc e con l’assistenza di un tutor,

reso disponibile per la prima volta in Italia grazie ad un protocollo

firmato a Palermo lo scorso 25 novembre, Giornata mondiale contro la

violenza di genere, tra l’Ente nazionale per il Microcredito e Fidimed,

intermediario finanziario nazionale 106 Fintech vigilato da Bankitalia.

Alcune di queste richieste arrivano dalla Sicilia e una, in particolare,

punta al settore del turismo per realizzare e gestire un’attività

ricettiva innovativa. Lo ha annunciato Marco Paoluzi, responsabile Area

credito dell’Ente nazionale per il Microcredito, intervenendo a Cefalù

all’assemblea dei soci di Fidimed che ha approvato il Bilancio 2022.

“Il progetto del ‘Microcredito di Libertà’ è partito operativamente da

poco – ha spiegato Paoluzi – e già sta dando risposte alle esigenze

delle donne assistite dai Centri antiviolenza che vogliono trovare in

questo prestito sociale uno strumento di riscatto e di indipendenza e un

modo per emanciparsi dalla violenza economica, che è una componente

fondante della violenza e della disparità di genere. In Fidimed – ha

aggiunto Paoluzi – abbiamo trovato un partner finanziario nazionale che

si è candidato a essere la nostra sponda per erogare il Microcredito di

libertà su tutto il territorio nazionale. E’ un intermediario che si è

digitalizzato e, quindi, è in grado di rispondere con immediatezza ad

ogni tipo di esigenza. Anche in Sicilia – ha concluso – stiamo

incontrando i Centri antiviolenza e stiamo ragionando con loro sul modo

migliore per essere i nostri Hub in grado di intercettare sul territorio

le idee delle vittime che hanno voglia di affrancarsi e aiutarci a

renderle libere economicamente attraverso il prestito agevolato erogato

da Fidimed per reinserirsi alla pari nella società”.