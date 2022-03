Scuola: Messana (Flc Cgil Trapani), “Nessuna classe ghetto all’istituto Sturzo Asta di Marsala”

MARSALA – “Siamo vicini alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Sturzo-Asta di Marsala, Anna Maria Alagna, e alla comunità scolastica che in questi giorni sono stati nell’occhio del ciclone mediatico. Non esiste nessuna classe ghetto in questa scuola, che al contrario ha sempre svolto un’efficace attività educativa e di promozione della cultura della legalità”. Lo dice […]

MARSALA – “Siamo vicini alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Sturzo-Asta di Marsala, Anna Maria Alagna, e alla comunità scolastica che in questi giorni sono stati nell’occhio del ciclone mediatico. Non esiste nessuna classe ghetto in questa scuola, che al contrario ha sempre svolto un’efficace attività educativa e di promozione della cultura della legalità”. Lo dice il segretario della Flc Cgil di Trapani, Ignazio Messana, commentando la notizia dell’audizione resa dal direttore dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Palermo, Salvatore Inguì, secondo cui un’intera classe di questo istituto sarebbe stata composta da figli di pregiudicati.

“Alla dirigente Alagna e al personale della scuola – aggiunge – va quindi tutta la nostra solidarietà e la stima per il lavoro che svolgono quotidianamente con correttezza e professionalità”.