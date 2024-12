Secondo Torneo di scacchi di Natale. Ha vinto Sergio Pandolfo

PARTANNA – Si è svolto, presso i locali del Games Time, il Secondo Torneo di Natale, organizzato dall’Associazione Culturale Sportivo-Dilettantistica “Arcadia”.

Diciotto i partecipanti che hanno dato vita ad una interessante competizione scacchistica. A trionfare è stato il solito Sergio Pandolfo, dietro di lui Paolo Amato, secondo e Stefano Caruso, terzo.

Primo classificato nella categoria adulti N. C. Ninni Gullo. Il trofeo over 70 e’ andato a Francesco Tilotta, mentre Samuele Ruggia si è aggiudicato la categoria under 16.

Stefano Caruso