Secondo weekend/ 12 e 13 ottobre delle Vie dei Tesori a Marsala

MARSALA – Andare in barca a vela, sedersi accanto a una ricamatrice, far yoga tra i monumenti, scoprire le tracce dell’Eracle fenicio, salire sul campanile che oscilla, accompagnare i bambini in un viaggio tra gli albi illustrati di una volta nel secondo e penultimo weekend – sabato 12 e domenica 13 ottobre – delle Vie dei Tesori a Marsala dove aprono le cantine storiche, ereditate di padre in figlio; si visitano mosaici, necropoli e ipogei dell’antica Lilibeo, e si raggiunge la misteriosa Mozia. Sesta edizione per Le Vie dei Tesori che quest’anno si sposta in avanti – dal 5 al 20 ottobre – e propone tre weekend, sempre sabato e domenica. Il festival è in corso per questi prossimi due weekend anche a Ragusa e Scicli, Noto, Carini, Sciacca; e a Palermo e Catania dove durerà fino al 3 novembre. Il festival è stato confermato nel calendario biennale degli eventi di grande richiamo turistico della Regione Siciliana. A Marsala sono validi anche i coupon già acquistati nella prima tranche del festival, per visitare Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo.

Per partecipare a Le Vie dei Tesori basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul www.leviedeitesori.it o negli infopoint allestiti durante il Festival in ogni città. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro è valido per un singolo ingresso. Per le passeggiate è previsto un coupon da 8 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile. Consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più visitatori, anche simultaneamente e in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili nei luoghi solo ticket da 3 euro. Le scuole o i gruppi organizzati possono scrivere a Info@leviedeitesori.it.