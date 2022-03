Sergio Davì in gommone dall’Atlantico al Pacifico attraverso il Canale di Panama

PANAMA – Circa un mese fa Sergio Davì col suo gommone era stato protagonista di una maxi traversata da Capo Verde alla Guyana Francese in soli sei giorni di navigazione no-stop. Oggi ha raggiunto il tanto bramato Oceano Pacifico attraverso il transito lungo il Canale di Panama.

L’operazione di transito lungo il Canale di Panama è stata abbastanza delicata e lunga, per i preparativi e per la navigazione di 8 ore e mezzo per sole 49 miglia nautiche (avvenuta in notturna), ove occorre seguire con molta attenzione le istruzioni fornite dall’Autorità del Canale.

Ospite speciale Stefano Germani, financial manager della I-Tronik, che ha raggiunto Davì in Colombia per offrire il proprio supporto durante la traversata panamense.

Con l’arrivo nel Pacifico inizia per Davì una nuova avventura nell’avventura e si concretizza il significato stesso del nome della missione “Ocean to Ocean RIB Adventure”, ossia un’avventura in gommone da un oceano all’altro.

Tuttavia la missione non può ancora dirsi compiuta. Mancano ancora ben 3000 miglia nautiche alla meta finale.