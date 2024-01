Sergio Pandolfo vince il primo torneo di scacchi natalizio

PARTANNA – L’Associazione Arcadia, in collaborazione con “Game Time Fantasy” di Giuseppe Casciotta ed il patrocinio del Comune di Partanna, ha organizzato, durante il periodo festivo il Primo Torneo di Scacchi natalizio a cui hanno partecipato 16 giocatori provenienti da diversi paesi della provincia. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il partannese Sergio Pandolfo, secondo classificato il mazarese Pietro Mattarella, terzo il castelvetranese Samuele Ruggia. Miglior classificato nella categoria femminile è stata Gabriella Pantano; mentre il trofeo miglior under 16 e’ andato a Luigi Falcetta ed, infine, ad aggiudicarsi la coppa come miglior non classificato è stato Paolo Amato. La sezione dell’Avis di Partanna e la Game Time hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione donando i trofei in palio.

Stefano Caruso