Serie A2 2026/2027: Ufficializzato dalla Lega Basket Femminile il calendario del prossimo campionato

ALCAMO – La Lega Basket Femminile (LBF) ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie A2 2026/2027. La GolfoBasket Woman Alcamo farà il proprio esordio in casa il 4 ottobre (ore 18) contro la Polisp. A. Galli Basket di San Giovanni Valdarno (Ar).

La GolfoBasket è stata inserita nel Girone B della Serie A2. L’assemblea della LBF ha deciso il ritorno alla suddivisione Nord/Sud delle squadre partecipanti.

Il Girone B è composto da 11 formazioni (così come il Girone A):

  • PF Umbertide
  • GolfoBasket Woman
  • Halley Thunder Matelica
  • Use Rosa Scotti Empoli
  • Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno
  • Passalacqua Basket Ragusa
  • Club Basket Frascati
  • San Raffaele Basket
  • Napoli Women Basketball
  • Salerno Basket ’92
  • Mercede Basket Alghero.

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