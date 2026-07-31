Serie A2 2026/2027: Ufficializzato dalla Lega Basket Femminile il calendario del prossimo campionato

ALCAMO – La Lega Basket Femminile (LBF) ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie A2 2026/2027. La GolfoBasket Woman Alcamo farà il proprio esordio in casa il 4 ottobre (ore 18) contro la Polisp. A. Galli Basket di San Giovanni Valdarno (Ar).
La GolfoBasket è stata inserita nel Girone B della Serie A2. L’assemblea della LBF ha deciso il ritorno alla suddivisione Nord/Sud delle squadre partecipanti.
Il Girone B è composto da 11 formazioni (così come il Girone A):
- PF Umbertide
- GolfoBasket Woman
- Halley Thunder Matelica
- Use Rosa Scotti Empoli
- Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno
- Passalacqua Basket Ragusa
- Club Basket Frascati
- San Raffaele Basket
- Napoli Women Basketball
- Salerno Basket ’92
- Mercede Basket Alghero.