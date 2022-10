Servizi del weekend. 4 denunciati dai Carabinieri

MARSALA – Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia hanno proceduto alla denuncia di diversi soggetti per svariati reati. Un pluripregiudicato marsalese di 46 anni è stato denunciato invece in quanto avrebbe trafugato una bicicletta lasciata dal […]

MARSALA – Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia hanno proceduto alla denuncia di diversi soggetti per svariati reati.

Un pluripregiudicato marsalese di 46 anni è stato denunciato invece in quanto avrebbe trafugato una bicicletta lasciata dal proprietario sulla pubblica via.

Una minorenne marsalese, nell’ambito di alcuni controlli volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata deferita in quanto sarebbe stata trovata in possesso di circa 20 gr. di marijuana e materiale per il confezionamento.

Nel medesimo contesto operativo, durante dei controlli al codice della strada, due soggetti di 45 e 46 anni sono stati sorpresi alla guida dei loro mezzi sprovvisti di patente di guida poiché ritirata in precedenza con reiterazione nel biennio, per tale motivo sono stati entrambi denunciati.

Altre tre persone sono state infine segnalate alla Prefettura di Trapani quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina, marijuana e hashish.