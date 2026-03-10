Servizi straordinari di controllo del territorio ad Alcamo

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno eseguito, nel fine settimana appena trascorso, dei servizi coordinati di controllo del territorio su strada tramite dei posti di blocco volti ad accertare le irregolarità e le infrazioni al codice della strada.

I servizi, svolti anche nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno consentito di denunciare 6 persone:

un tunisino e un palermitano entrambi 19enni sorpresi ad esito di perquisizione personale in possesso di dosi di hashish e marijuana;

sorpresi ad esito di perquisizione personale in possesso di dosi di hashish e marijuana; un 55enne, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso fuori dall’abitazione in violazione delle prescrizioni;

in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso fuori dall’abitazione in violazione delle prescrizioni; un alcamese di 22 anni che all’atto del controllo esibiva la carta di identità elettronica dalla quale avrebbe dolosamente rimosso il microchip;

che all’atto del controllo esibiva la carta di identità elettronica dalla quale avrebbe dolosamente rimosso il microchip; un 30enne alcamese sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge;

sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge; un 18enne alcamese alla guida del proprio ciclomotore sprovvisto di patente di guida mai conseguita.

Medesimo contesto operativo, dove venivano controllati oltre 120 persone a bordo di 72 veicoli, sono state segnalate alla Prefettura di Trapani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 13 soggetti, oltre all’elevazione di diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada.